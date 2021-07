“Lotu Quli”nin qətlində ŞOK DETAL: Lənkəranskinin qardaşı...

Türkiyə polisi “Lotu Quli” ləqəbli məşhur azərbaycanlı kriminal avtoritet Nadir Səlifovun qətlində əli olan cinayətkar qruplaşmaya qarşı xüsusi əməliyyat keçirib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, eyni zamanda dörd əyalətdə keçirilmiş xüsusi əməliyyat zamanı tanınmış azərbaycanlı kriminal avtoritet Rövşən Lənkəranskinin qardaşı Namiq Canıyevə yaxın olan şəxslər saxlanılıb.

Polis jurnalistlərə Nadir Səlifovun qətlə yetirilməsindən dərhal sonra şübhəlilərin hoteldən qaçdığı videogörüntüləri təqdim edib. Türkiyə KİV-in məlumatına görə, Namiq Canıyevin saxlanılmasına dair xüsusi əməliyyat başlanıb. Qeyd edək ki, N. Canıyev Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin Keşlə yük stansiyasının gömrük postu rəisi vəzifəsində çalışıb, gömrük polkovniki rütbəsi daşıyıb.

Türkiyə nəşrləri xatırladır ki, “Lotu Quli” Rövşən Lənkəranskinin qətlinin sifarişçisi hesab olunurdu.

“Lotu Quli”nin özü ötən ilin avqustunda Antalyada hotellərin birində güllələnib. Onu yaxın adamı Xan Əhmədlinski (Xəqan Zeynalov) qətlə yetirib. O, hadisə yerindən qaçıb gizlənməyə cəhd göstərərkən saxlanılıb.

Səs-küylü cinayətdən dərhal sonra belə bir versiya meydana çıxdı ki, “kriminal kral”ın aradan qaldırılmasının arxasında Azərbaycanın digər kriminal avtoriteti – 2016-cı ildə qətlə yetirilmiş Rövşən Lənkəranskinin klanı dayanır.

