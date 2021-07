“LUKOIL” Meksikanın neft layihəsində 0.5 mlrd. dollarlıq PAY ALDI

“Lukoil” Meksikadan;n “Blok 4” neft layihəsində 435 milyon dollara 50%-lik pay alıb.

Metbuat.az “RBK”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya şirkətinin saytında deyilir.

Müqavilənin Meksika səlahiyyətliləri tərəfindən təsdiqlənməsi də daxil olmaqla təxirə salınan şərtlər yerinə yetirildikdən sonra bağlanacağı qeyd edilir.

“Meksika apstrim seqmentində beynəlxalq fəaliyyətlərin inkişafında bizim üçün strateji bir bölgədir. Operatoru olduğumuz bu layihə resurs bazası və istehsal potensialı ilə seçilir, eyni zamanda Meksika körfəzindəki mövcud layihələr portfelimizi tamamlayır”, – deyə “Lukoil” şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov söyləyib.

