Nvidia və AMD ilə rəqib Çin qrafik kartları - FOTO

Son illərdə kripto mədənlərinə olan sıx maraq səbəbindən, qrafik kartları bazarında ciddi səhm çatışmazlığı yaşandı. Bu vəziyyət özü ilə kəskin qiymət artımlarını da gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qrafik kart bazarının ən vacib iki oyunçusu olan Nvidia və AMD , illərdir bir-biri ilə rəqabət edir. Lakin Çinli istehsalçılar bazara daxil olduqda rəqabət daha da güclənəcəkdir. Çin video kart istehsalçısı Jingjia Micro, qrafik kartlarının kütləvi istehsalına hazırdır. Şirkətdən gələn açıqlamada bildirilir ki, JM9 seriyası qrafik kartlarının gözləntilərin üzərindədir və 2021-ci ilin üçüncü rübündə kütləvi istehsalına başlayacaqlar. Jingjia Micro, JM9231 və JM9271 olmaqla iki modeli satışa çıxaracaq. JM9231 modelinin Nvidia GTX 1050 gücünə sahib olacağı gözlənilsə də, JM9271 modelinin GTX 1080 modelinə ekvivalent performansda olacaq.

Jingjia Micro JM9271, təxminən 8.0 TFLOP kompüter gücünə, PCIe 4.0 x16 interfeys dəstəyinə, 512GB / s-ə qədər bant genişliyi təklif edən 16GB HBM yaddaşa və 1800Mhz saat sürəti ilə 200W TDP-yə malikdir. H.265 / 4K 60FPS kodlu ekran üçün HDMI 2.0 və DP 1.3 çıxışlarına sahib olan kart, OpenGL 4.5 və OpenCL 2.0 API ilə də uyğun gəlir.

Jingjia Micro-nun iki qrafik kartı, əlbəttə ki, Nvidia və AMD-nin yüksək səviyyəli qrafik kartları ilə rəqabət edə bilməyəcəkdir. Lakin bu kartların Çində istehsal ediləcəyi NVIDIA və AMD-nin qiymətləri endirməsinə səbəb ola bilər.

