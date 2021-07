“TikTok” istifadəçilərinə daha bir yenilik təqdim edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra istifadəçilər bu platformada 3 dəqiqəyədək videolar yerləşdirə biləcəklər. Yenilik bir neçə həftə ərzində bütün istifadəçilərə təqdim olunacaq.

Qeyd edək ki, bundan öncə tiktok istifadəçiləri 1 dəqiqəyədək olan videolarını sosial şəbəkədə paylaşa bilirdi.



