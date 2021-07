“Delta” ştammının daha ağır xəstəliklərə səbəb olması ilə bağlı hələ heç bir elmi sübut yoxdur".

Metbuat.az məlumat verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyib. O bildirib ki, hazırda ancaq müşahidələr aparılır:

"Buna arxayın olmamalıyıq. Hazırda peyvəndləmə prosesini daha sürətli təşkil etməliyik, çünki yeganə çıxış yolu peyvəndləmədir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.