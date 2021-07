Azərbaycanın Qazaxıstandakı yeni səfiri kimdir? - DOSYE

Prezident İlham Əliyev iyulun 16-da imzaladığı sərəncamlarla Azərbaycanın Qazaxıstan Respublikasındakı səfiri dəyişib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, ölkə bağçısının sərəncamı ilə Rəşad Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan Respublikasındakı səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb.



Digər sərəncamla Ağalar Rahim oğlu Atamoğlanov Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.



Bəs yeni səfir kimdir?



Modern.az saytına verilən məlumatda Ağalar Atamoğlanovun əslən Quba rayonundan olduğu bildirilib. Onun uzun illərdir diplomatiya sahəsində çalışdığı qeyd olunur.



A.Atamoğlanov əvəllər Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq hüquq və müqavilələr idarəsində də işləyib.



2001-ci ildə isə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyində çalışıb.

Son təyinata qədər isə A.Atamoğlanov Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirinin müşaviri vəzifəsini tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.