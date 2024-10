Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) Ali Məclisinin sədri Nurəddin Məmmədli partiyadan istefa verib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu gün vəzifəsindən ayrılıb.

Partiya funksioneri yaş və səhhəti ilə əlaqədar partiyadan getdiyini bəyan edib.

