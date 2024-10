Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva qızı Dənizin ad günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızının fotosunu paylaşan sənətçi onu bu sözlərlə təbrik edib:

"Analıq Allahın qadınlara bəxş etdiyi ən böyük möcüzədir. Möcüzəm... Balam, Dənizim! 17-ci ad günün mübarək!"

Qeyd edək ki, Zülfiyyə Xanbabayeva Zaur Məmmədovla ailəlidir. Cütlüyün bir övladı var.

