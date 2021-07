Bu gün Soçidə “Keşlə”nin Avropa Konfrans Liqasında ilk oyunu baş tutacaq.

Metbuat.az-ən xəbərinə görə, klub 2-ci təsnifat mərhələsində Rusiyanın “Soçi” komandası ilə qarşılaşacaq. Matç saat 20:00 də başlayacaq.

Bu komandalar arasındakı cavab oyunu isə iyulun 29-da Bakıda keçiriləcək.

