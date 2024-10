Çörəklər tuneldə üzür - Ölümdən dəqiqələr öncə...

Xəbər verdiyimiz kimi, Sabunçuda ötən gecə tunelə yağış sularının dolması nəticəsində 2 nəfər boğularaq ölüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, həyatını itirən şəxslərdən 48 yaşlı Elnur Şirinovun tuneli su basan zaman lentə alınmış görüntüləri yayılıb.

Görüntülərdə E.Şirinovun idarə etdiyi və suyun altında qalan çörəkdaşıyan avtomobilin üzərinə çıxdığı, hətta onu lentə alan şəxslə (bunun hadisə zamanı digər ölən 1995-ci il təvəllüdlü Köçəri Abbasovun olduğu ehtimal olunur – red) zarafatlaşdığı öz əksini tapıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

