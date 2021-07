Azərbaycanda küçədən daha bir körpə tapıldı - FOTO

Azərbaycanda daha bir körpə küçəyə atılıb. Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Azərbaycan Uşaqları” İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə paylaşım edib. O bildirib ki, körpə Ağcabədidə küçəyə atılıb. Yeni doğulmuş körpə oğlandır. Onun çəkisi iki kiloqram, boyu isə 48 santimetrdir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Sumqayıtda “Yaşıldərə” yaşayış massivində zibil qutusunda və Ucarda yeni doğulmuş uşaq tapılmışdı. oxu.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.