Binəqədi rayonu ərazisində baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yük maşını işıqforda dayanan avtomobillərə çırpılıb.

Əyləc sistemi sıradan çıxan "Shacman" markalı yük maşını iki minik avtomobilini sürüyərək mağazaya salıb.

Qəzanın baş verdiyi anlar müşahidə kamerası tərəfindən lentə alınıb.

Həmin dəhşətli qəzanın baş verdiyi anı təqdim edirik:

