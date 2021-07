Türkiyənin Bursa şəhərində toy günü inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəlinin evinin qarşısında dostları bəyə inanılmaz sürpriz hazırlayıb. Dostları bəyə qadın paltarı geyindirib, paltar yuduzdurublar. Ardınca bəy qadın paltarında rəqs edib. Lakin bu hal bəzi sosial media istifadəçiləri tərəfindən tənqidlə qarşılanaraq rəzillik adlandırılıb.

Qeyd edək ki, bu adət əsasən Çində həyata keçirilir.

