Putin həm sülhdən danışdı, həm də təhdid etdi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə mümkün sülh danışıqları ilə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Slovakiya Rusiya-Ukrayna arasındakı atəşkəs danışıqlarına ev sahibliyi etməyə hazırdır, biz bunun əleyhinə deyilik. Putin sülh danışıqlarına hazır olduqlarını və lazım gələrsə, daha güclü silahlardan da istifadə edə biləcəklərini bəyan edib. O, Ukraynadakı münaqişəni artıq bitirməyi hədəflədiklərini bildirib. Ukraynanın qəbul edəcəyi təqdirdə Slovakiyanın ev sahibliyi ilə sülh danışıqlarının başlaya biləcəyini bildirən Putin, Ukraynanı hədələyib.

Putin "tarixi ixtira" olaraq dediyi "Oreşnik" ballistik raketinin lazım olduqda istifadə edilə biləcəyini vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.