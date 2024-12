“Oreşnik” ballistik raketləri Belarusa yerləşdirilir

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkəsində Rusiya tərəfindən 10 “Oreşnik” ballistik raket kompleksinin yerləşdiriləcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lukaşenko bu barədə Avrasiya İqtisadi İttifaqının Ali Şurasının Leninqrad vilayətində keçirilən iclasından sonra jurnalistlərə açıqlamasında danışıb. O bildirib ki, Rusiya tərəfindən Belarusa yerləşdirilən “Oreşnik” ballistik raket kompleksinin sayı lazım gələrsə artırıla bilər. “Ruslar istəsə, daha çoxunu yerləşdirəcəyik" deyən Lukaşenko, raketlərin ölkədə yerləşdirilməsinin önəmində danışıb.

Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Belarus ərazisində Rusiyanın taktiki nüvə silahlarını yerləşdirdiklərini açıqlamışdı. O həmçinin Ukraynada müharibə şəraitində sınaqdan keçirilmiş, nüvə başlıq daşımayan hipersəs avadanlıqları ilə təchiz edilmiş “Oreşnik” ballistik raketlərini də Belarusa yerləşdirəcəklərini bəyan etmişdi.

