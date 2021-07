Zümrüd Bədəlovanı təhdid etdilər: “Ya mənim olacaqsan, ya da...” – VİDEO

ARB TV-nin "Onun Sirri" verilişinin növbəti qonağı aparıcı Zümrüd Bədəlova olub.

Məşhur aparıcı sevdiyi şəxs tərəfindən ölümlə hədələndiyini etiraf edib:

"O insan Azərbaycandan gedəndə mən orta məktəbdə oxuyurdum, qayıdan da isə artıq tanınmış aparıcı idim. Ailəsi məni istəmədi. Mən də dedim ki, istənmədiyim yerə getmərəm. O qayıdanda əvvəlki istilik yox idi. Buna baxmayaraq ilk sevdiyim insan idi. Şans verməyə çalışdım. Amma alınmadı. Həyat tərzini dəyişib, başqa biri olmuşdu. Ondan qorxurdum. Yanımda kimisə görsə ona zərər verirdi. Hətta iş yoldaşlarım məni evə qədər ötürürdülər. Məni ölümlə hədələyirdi. Polisə müraciət etmişdim. Mənə deyirdi ki, birdən başqası ilə evlənərsən, səni öldürərəm. Ya mənim olacaqsan, ya da heç kimin".

