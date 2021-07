“APA Group”dan daha bir tanınmış jurnalist ayrılır.

Metbuat.az Bakupost.az a istinadən xəbər verir ki, APA TV-nin rəhbəri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cavid İsmayıl öz ərizəsi ilə işdən ayırlıb. APA TV-nin baş direktoru vəzifəsinə isə Orxan Məmmədli təyin edilib.



