Türkiyəli müğənni Alişana daha bir itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin qardaşı Səlçukun vəfatının ardınca bibisi oğlu Ozan Tektaş da həyatını itirib.

Onun ölümünə səbəb isə hamam otağında yıxılaraq başının betona çırpılması olub./Axşam.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.