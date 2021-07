Peyvənd oluna bilməyənlərin aqibəti necə olacaq? – VİDEO

Operativ Qərargahın son brifinqində vətəndaşların sentyabrın 1-dən etibarən bir çox ictimai iaşə obyektlərinə yalnız COVID-19 pasportu ilə daxil ola biləcəyi ilə bağlı qərarı açıqlandı.

Ölkədə aylardır vaksinasiya prosesi sürətlə gedir, ancaq allergiyası və digər xəstəlikləri olanlar həkim göstərişinə əsasən vaksin olunmayıblar.

Bəs peyvənd pasportu olmayanlar bu qərar qarşısında nə etməlidir?

Millət vəkili Aydın Mirzəzadə məsələ ilə bağlı Operativ Qərargahın çıxış yolu tapacağına ümid edir.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.