ABŞ-ın keçmiş prezidenti Barak Obama və xanımı Mişel Obama Kamala Harrisin ABŞ prezidentliyinə namizədliyini dəstəkləyiblər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə onlar "X" hesablarından elan ediblər.

"Ölkəmiz üçün bu kritik anda onun (Harrisin) noyabrda qalib gəlməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik", - deyə B.Obama öz paylaşımında bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.