Avropa İttifaqı Şurasının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə yeni xüsusi nümayəndəsi təyin olunub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə çex diplomat Maqdalena Qronona həvalə edilib.

Maqdalena Qronon sentyabrın 1-dən etibarən səlahiyyətlərini icra etməyə başlayacaq.

Qeyd edək ki, Maqdalena Qronon bu postda səlahiyyət müddəti avqustun 31-də bitəcək Toivo Klaarı əvəz edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.