"Lənkəranda güclü yanğın başlayıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda tanınmış bloqer Ertoğrul Kamallı sosial şəbəkədə məlumat verib. O bildirib ki, yanğın Osaküçə kəndinin yaxınlığında meşə massivində başlayıb. Güclü yanğının hələ ki, qarşısını almaq mümkün deyil.

