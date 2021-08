Azərbaycanda Məhərrəm ayının başlayacağı tarix açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən APA-ya bildirilib.

Məlumata görə, avqustun 10-da Azərbaycanda Məhərrrəm ayı başlayacaq. Avqustun 19-da isə Aşura günü olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.