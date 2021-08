Hacı Əliyev finaldadır - FOTOLAR

Güləşçimiz Hacı Əliyev Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 65 kq çəkidə mübarizə aparan idmançımız 1/8 finalda seneqallı Adama Diatta ilə qarşılaşıb. O, bu görüşdə 4:0 hesablı qələbə qazanıb.

Hacı Əliyev (-65 kq) 1/4 finalda 3 qat Asiya çempionu Daulet Niyazbekov ilə olan qarşılaşmada 9:1 hesablı qələbə qazanaraq yarımfinala çıxıb.

Sonda isə Hacı Əliyev yarımfinalda hindistanlı Bacranq Bacranqla güləşib. İdmançımız Bacranq Bacranqanı 11:5 hesabı ilə məğlub edib.

