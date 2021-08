Azərbaycan karateçisi Rafael Ağayev A qrupunun lideri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun bu dəfəki rəqibi Qabor Harşpataki (Macarıstan) olub. 36 yaşlı karateçimiz rəqibini 7:0 hesabı ilə məğlub edib.

5 qat dünya və 11 qat Avropa çempionu adını finala yazdırıb və ən azı gümüş medalı təmin edib. Gülər Seymurqızı

