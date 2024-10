“Yuventus”, “Real” və PSJ meydana çıxacaq - ÇL-də III tur

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda maraqlı oyunlar baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, gün ərzində 9 oyun keçiriləcək. Gözlər xüsusilə Madriddəki oyunda olacaq, "Real Madrid" evdə Dortmund "Borussiya"sı ilə qarşılaşacaq. Eyni zamanda "Yuventus" "Ştutqart"ı, PSJ isə PSV-ni qəbul edəcək.

Digər maraqlı qarşılaşmada Donetsk "Şaxtyor"u İngiltərədə "Arsenal"ın qonağı olacaq.

Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi, III tur

22 oktyabr

20:45 – "Milan" (İtaliya) – "Brügge" (Belçika)

20:45 – "Monako" (Fransa) – "Srvena Zvezda" (Serbiya)

23:00 – "Arsenal" (İngiltərə) – "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna)

23:00 – "Aston Villa" (İngiltərə) – "Bolonya" (İtaliya)

23:00 – "Jirona" (İspaniya) – "Slovan" (Slovakiya)

23:00 – "Yuventus" (İtaliya) – "Ştutqart" (Almaniya)

23:00 – PSJ (Fransa) – PSV (Niderland)

23:00 – "Real" (Madrid, İspaniya) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

23:00 – "Şturm" (Avstriya) – "Sportinq" (Portuqaliya)

