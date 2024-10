Braziliya millisinin və Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubunun futbolçusu Neymar 1 ildən sonra yaşıl meydanlara qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Asiya Çempionlar Liqasının III turunda BƏƏ-nin “Əl-Əyn” kollektivi ilə oyunun 77-ci dəqiqəsində meydana daxil olub. Qarşılaşma "Əl-Hilal" komandasının 5:4 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, Neymar 2023-cü ilin oktyabrında Braziliya millisinin 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsinin Uruqvayla görüşündə zədələnmişdi.

