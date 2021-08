Son 6 ayda 290 nəfər yol qəzalarında həlak olub

2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında baş verən yol qəzalarının, bu qəzada ölən və yaralananların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az-a Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, son altı ayda 756 və ya 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,5 faiz az yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, bu hadisələr nəticəsində zərər çəkən şəxslərin sayı 3,7 faiz azalaraq 988 nəfər olub. Onlardan 290-ı həlak olmuş, 698-i isə yaralanıb.

Hadisələrin 43,5 faizi gündüz, 38,1 faizi gecə, 18,4 faizi isə toran vaxtı baş verib, 29,5 faizi həftənin şənbə və bazar günlərinə təsadüf edib.

Yol-nəqliyyat hadisələrinin 87,2 faizi yaşayış məntəqələrində baş verib, bu hadisələr nəticəsində həlak olanların sayı ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14,5 faiz azalaraq 213 nəfər, yaralananların sayı 0,8 faiz azalaraq 645 nəfər olub.

