Dünyada koronavirusla bağlı son vəziyyət necədir?

2019-cu ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində ilk yoluxmanın qeydə alındığı COVİD-19 pandemiyası ilə statistikada yenə də artım müşahidə olunur.



Metbuat.az xəbər verir ki, son günlər dünyada virusa yoluxma və ölüm halları kəskin artıb. Belə ki, dünya ölkələri üzrə virusa yoluxma sayı 206 milyon 251 min 780 nəfər çatıb.

Bu günə qədər 4 milyon 348 min 193 nəfər pandemiyanın qurbanı olub, 185 milyon 102 min 328 nəfər isə virusdan canını qurtara bilib.

İlk onluqda ABŞ, Hindistan, Braziliya, Rusiya, Fransa, Birləşmiş Krallıq, Türkiyə, Argentina, Kolumbiya, İspaniya dayanır.

Çində də son günlər virusa yoluxma halları artıb. Belə ki, son 24 saatda 99 nəfər virusa yoluxub, ölən olmayıb.

Xatırldaq ki, son stutkada ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 2674 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 576 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. İndiyədək ölkədə 359 732 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 337 021 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 109 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 17602 nəfərdir.

