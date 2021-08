"Whatsapp" gündəlik mesajlaşma xidməti istifadəçilərinə yeni funksiya təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya mesajların öz-özünə silinməsindən ibarətdir.

Yalnız Android istifadəçiləri üçün olan yeni funksiyanın istifadəyə veriləcəyi tarix hələ ki, məlum deyil .

