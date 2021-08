Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 212 milyonu ötüb

Metbuat.az bildirir ki, ötən sutka ərzində 48 223 nəfər yeni koronavirusa yoluxub, 1 167 nəfər isə dünyasını dəyişib. Yoluxanların ümumi sayı 212 098 176, ölənlərin isə 4 435 497 nəfərə çatıb.

Təsdiqlənmiş yoluxma hadisələrinin əksəriyyəti ABŞ-da qeydə alınıb - 38 519 294 nəfər. Siyahıda daha sonra Hindistan (32 423 549), Braziliya (20 556 487), Rusiya (6 726 523), Fransa (6 602 311), Böyük Britaniya (6 460 930), Argentina (5 130 582), Kolumbiya (4 886 897), İspaniya (4 770 453), İran (4 640 695) və İtaliya (4 478 691) gəlir

