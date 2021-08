Kolumbiyanın Kali şəhərində yerli sakin 7 dəfə peyvənd olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, adı açıqlanmayan şəxsin psixoloji problemləri olduğu üçün o, 7 dəfə müraciət edib. Həmin şəxsə "AztraZeneca", "Janssen, "Sinovac" və "Pfizer" peyvəndləri vurulub.

Dozalar normadan artıq olsa da, yaşlı şəxsdə heç bir yan təsir hələlik müşahidə olunmayıb. Onun necə 7 dəfə peyvənd olunduğu araşdırılır. Böyük ehtimalla sistemdə də səhv baş verib.

