"Play Store"dan 8 təhlükəli proqram XƏBƏRDARLIĞI: Dərhal telefonunuzdan silin…- SİYAHI

"Google" şirkəti 8 tətbiqin smartfonlar üçün təhlükəli olduğu qənaətinə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan açıqlamada "Play Store -dan BitFunds, Bitcoin Miner, Bitcoin (BTC), Crypto Holic, Daily Bitcoin Rewards, Bitcoin 2021 və daha çoxu daxil olmaqla 8 -ə qədər təhlükəli tətbiqə qadağa qoyuldu. Onları dərhal smartfonunuzdan silməyi məsləhət görürük" deyə məlumat verilib.

Kriptovalyuta mədənçiliyi xüsusilə son bir neçə ayda hər kəsin diqqətini çəkib. Ancaq hakerlər zərərsiz proqram qurmaq üçün günahsız insanların ağıllı telefonlarından istifadə edirlər.

Bu tətbiqlər "Trend Micro" təhlükəsizlik firması tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində ortaya çıxıb. "Google Play"ə bildirilən xəbərdarlıqdan sonra tətbiqlər bazardan silinib, lakin bu tətbiqlər hələ də telefonunuzda ola bilər. Əgər belədirsə, telefonunuzda aşağıdakı 8 tətbiqdən hər hansı biri varsa, dərhal silin.

- BitFunds

- Bitcoin Miner

- Bitcoin (BTC)

- Crypto Holic

- Gündəlik Bitcoin Mükafatları

- Bitcoin 2021

- MineBit Pro

- Ethereum (ETH)

