Azərbaycan boksçuları MDB Oyunlarında mübarizəyə başlayır

Rusiyanın Kazan şəhərində keçiriləcək I MDB Oyunlarında boks yarışlarının püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, püşkə əsasən yeniyetmələrdən ibarət Azərbaycan millisinin üzvlərinin də rəqibləri bəlli olub.

Qeyd edək ki, bu gün start götürəcək boks yarışları 4 gün davam edəcək. Oyunlarda bu gün 1/4 final (ilkin) qarşılaşmaları, növbəti 2 gündə yarımfinal döyüşləri təşkil olunacaq. Sentyabrın 5-də isə final görüşləri baş tutacaq.

Oğlanlar

1/4 final mərhələsi

46 kq. Ramal Yolçuyev – Temirxan Daniyarov (Qırğızıstan)

48 kq. Tağı Nəsibov – Vadim Veçerski (Belarus)

50 kq. İbrahim Zeynalov – Muinxon Mavlonov (Tacikistan)

54 kq. Məhəmmədəli Qasımzadə – Farrux Tulaqanov (Özbəkistan)

66 kq. Ziya Həsənov – Vladislav Kuznetsov (Belarus)

Qızlar

1/2 final mərhələsi

48 kq. Aysu İsmayılova – Anita Adişeva (Qazaxıstan)

57 kq. Qızbəs İsgəndər – Rano Muratbayeva (Özbəkistan)

63 kq. Emili Rzayeva – Kristina Qalkina (Rusiya)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.