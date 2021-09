"BMW" 2030-cu ilə qədər karbon emissiyalarını 40 faiz AZALDACAQ

"BMW" 2030-cu ilə qədər, istehsal prosesi də daxil olmaqla, avtomobillərinin karbon emissiyalarını ən azı 40 faiz azaltmağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət buna nail olmaq üçün, Münihdə yerləşən, nəqliyyat vasitələrinin istehsalında istifadə olunan təkrar və təkrar istifadə edilə bilən materialların nisbətini 30 faizdən 50 faizə qədər artırmaq niyyətindədir. Bundan başqa "BMW", AB-də və digər yerlərdə şarj infrastrukturunun olmaması da daxil olmaqla elektrikli avtomobillərin genişlənməsinə məhdudiyyətlər qoyduğunu bildirib. Onlar düşünürlər ki, yanacaqla işləyən avtomobillərin istifadəsini dayandırmaq üçün müddət təyin etmək çətindir.

Bununla belə, avtomobil istehsalçısı keçmişdə "BMW Group" satışlarının ən azı yarısını 2030-cu ilə qədər elektrikli avtomobillərdən əldə etməyi və hər kilometrə "CO2" tullantılarını azaltmaq da daxil olmaqla bir sıra məsələləri özünə hədəf təyin edib.

