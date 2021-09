Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Elnur Kələntərova yeni rütbə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Xidmət rəisi Vüsal Hüseynov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, E.Kələntərova polkovnik rütbəsi verilib.

