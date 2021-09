2021-ci ilin ən güclü smartfonlarının adı AÇIQLANDI

Snapdragon 888+ prosessoru üzərində qurulmuş ən məhsuldar Android smartfonlarının siyahısı tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, smartfonların avqust reytinqini populyar "AnTuTu benchmarkı" tərəfindən dərc edilib.

Reytinq lideri, "benchmarkda" 864 614 bal toplayan Snapdragon 888-ə əsaslanan oyun smartfonu "Xiaomi Black Shark 4 Pro"dur. Ən son Snapdragon 888+ ilə təchiz edilmiş "iQOO 8 Pro", minimum fərq ilə ikinci olub. Siyahı yalnız üst Qualcomm platformasına əsaslanan smartfonlar arasında tətbiq edilib.

Orta seqmentdə lider 5nm Snapdragon 780G əsasında 530,657 bal toplayan "Xiaomi 11 Youth Edition" olub.

