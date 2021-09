Sentyabrın 3-də Sumqayıt şəhərində güzəştli mənzil layihəsi çərçivəsində növbəti yaşayış kompleksinin təməli qoyulub.

metbuat.az-ın xəbərinə görə , Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev təməlqoyma mərasimində iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.