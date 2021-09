Kəlbəcərdən çıxan ermənilər ev, iş və pul istəyir - Qaçqın statusu verilsin sonra...

"İrəvanda da yaşamaq istəmirik. Bir parça torpaq və onu becərmək üçün bir fürsət istəyirik".

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Kaşatağ sakinləri Ermənistan hökumətinin binası qarşısında etiraz aksiyası zamanı deyiblər. Etirazçılar istəyirlər ki, onlara qaçqın statusu verilsin sonra onlar Ermənistanı və Qarabağı tərk edəcəklər.

"Paşinyan yalnız özü və dolları haqqında düşünür. Bütün məmurlar da eyni fikirdədirlər. Niyə məhbusları düşünmürlər? Vicdanınız olsun, özünüzü vurun və ya gedin " deyə etirazçılar çıxış ediblər. Qeyd edək ki, aksiyada iştirak edənlər həm də onlara ev verməyi və ya dəymiş ziyanı adekvat şəkildə ödəməyi tələb ediblər.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.