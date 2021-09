General-leytenant Rüstəm Muradov Qarabağdakı Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı vəzifəsini başa vurub.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə R.Muradovun Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyanla görüşü zamanı məlum olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.