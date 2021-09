Fransanın Ali Məhkəməsi yerli “Lafarge” şirkətinin İŞİD-ə dəstək verdiyini təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ali Məhkəmənin qərarında sonra şirkətin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün maneələr aradan qalxıb. Məlum olub ki, şirkət İŞİD-i sementlə təmin edib. Bu hadisədən Fransa kəşfiyyatı ilə yanaşı xarici bəzi dairələrin də xəbəri olub.

Qeyd edək ki, “Lafarge” Avropanın ən böyük sement şirkətlərindən biridir.

