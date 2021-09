ABŞ Şimali Koreya ilə dialoq qurmağa hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Ağ ev” dən açıqlama verilib. Bildirilib ki, dialoq təklifi ABŞ-ın Pxenyana qarşı mövqeyinin dəyişdiyi anlamına gəlmir.

Qeyd edək ki, Şimali Koreya iki gün əvvəl uzun mənzilli raketi sınaqdan keçirib. Dialoq təklifinin məhz bu testdən sonra gəlməsi diqqət çəkir. Pxenyan bundan əvvəl sonuncu dəfə mart ayında oxşar sınaq keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.