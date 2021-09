Bu da Afət Fərmanqızının DƏBDƏBƏLİ EVİ - FOTOLAR

Müğənni Afət Fərmanqızı bu dəfə də sosial media hesabındakı paylaşımı ilə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı şəxsi "Instagram" profili üzərindən evinin yeni fotosunu paylaşıb. Evin dəbdəbəli görüntüsü izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb, hətta onu "zövqsüz" adlandıran izləyicilərindən biri ilə müğənni arasında kiçik münaqişə də yaşanıb:

"Sizin kimilər həmişə var, olacaq da. Qalenvagen necədir? Bir o barədə də fikir yazın. Amma əsəbiləşsəniz, bir stəkan su içməyinizi tövsiyə edirəm".

Həmin fotoları təqdim edirik:







