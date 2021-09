"Apple" casus proqramına qarşı təcili yeniləmə edir

"Apple" "iPhone" və "iPad"lərdə casus proqramını bloklamaq üçün bir yeniləmə yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədqiqatçılar bildiriblər ki, istifadəçilər link və ya faylı tıklamasalar belə proqram cihazın bütün əməliyyat sisteminə təsir edəcək.

Qeyd edilib ki, buna görə "Apple"dakı zəiflik kompüterlərə, planşetlərə və telefonlara, eləcə də "Apple Watch"a təsir göstərir. Təhlükəsizlik mütəxəssisləri bunun adi istifadəçilər üçün deyil, bu cür hücumların ümumiyyətlə yüksək səviyyəli insanları hədəf aldığını söyləyib.

Toronto Universitetinin Vətəndaş Laboratoriyasında bununla bağlı tədqiqatlar başladılıb.



