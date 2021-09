Özünü “12-ci İmam” kimi təqdim edən şəxslə bağlı YENİ XƏBƏR: Bacısının da... - VİDEO

“Şaurma N1” restoranlar şəbəkəsinin şəriki, bir müddət öncə “12-ci İmam” kimi təqdim edilərək vətəndaşlara qarşı dələduzluq etdiyi iddiası ilə həbs olunan sahibkar Aqil Babayevin ailəsi təyziqlərə məruz qaldığını iddia edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə A.Babayevin bacısı Mətanət Babayeva məlumat verib. O bildirib ki, DİN-in Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin müraciəti əsasında şəxsi avtomobilinə həbs qoyulub:

“Baş Dövlət Yol Polisi tərəfindən “99-VD-699” dövlət nömrə nişanlı “Hyundai Santafe” markalı avtonəqliyyat vasitəmin istifadəsinə məhdudiyyət qoyulması barədə mənə məktub göndərilib. Hüquq-mühafizə orqanları bu yolla bizi Aqilin qanunsuz həbsi ilə bağlı şikayət etməkdən, məsələni ictimailəşdirməkdən çəkindirməyə çalışır.

Qardaşımın evindən 9 milyon manat pul və qızıl-zinət əşyaları aparılıb. Bu barədə aidiyyəti orqanlara şikayət etsək də, məsələ araşdırılmır. Əksinə qardaşım şərlənərək “12-ci İmam Mehdi” adı ilə heç bir dəlil olmadan həbs edilib.

Üzərinə həbs qoyulan avtomobil mənim şəxsi maşınımdır. Bu avtomobilimin qardaşıma, onun əmlakına heç bir aidiyyəti yoxdur. Bununla belə güc strukturları mənim avtomobilimin də üzərinə həbs qoydurub. Bu bizi susdurmaq cəhdlərindən biridir. Amma biz qardaşıma qarşı bu haqsızlığa susmayacağıq”.

M.Babayeva bildirib ki, Aqil Babayevin həbsindən sonra məhkəmədə qaldırdıqları vəsatətlərin ikisi təmin olunub:

“Qardaşımın həbsindən 3 aya yaxın vaxt keçib. Bu müddətdə yalnız soyğunçuluq faktı ilə bağlı hadisə yerinə simvolik baxış keçirilib və şahid dindirilib. Soyğunçuluğu törədənlərlə bağlı kifayət qədər dəlillər olsa da heç bir hüquqi addım atılmayıb”.

Qeyd edək ki, Aqil Babayev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. DİN Aqil Babayevin özünü “12-ci İmam Mehdi” kimi təqdim edərək insanlara qarşı dələduzluq etdiyini açıqlayıb. Sahibkar Nərimanov Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə həbs olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.