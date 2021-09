Xalq artisti Brilliant Dadaşova uzun fasilədən sonra yenidən kameralar önünə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı fərqli obraz və geyim tərzlərində fotosessiya etdirib.

Xatırladaq ki, Xalq artisti bu gün 56-cı doğum gününü qeyd edir.

