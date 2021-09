Ərdoğanın dediyi oldu: Axı sizə demişdim, özünüzü karlığa vurdunuz

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fransanın sement şirkəti “Lafarge”ın İŞİD terrorçularına maddi dəstək göstərməsinə ilk dəfə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğanın sözlərinə görə, o avropalı liderləri bu məsələlərlə bağlı dəfələrlə xəbərdar edib. Ərdoğan deyib: “Makronun özünə də, görüşdüyüm avropalı liderlərə də illərdir deyirəm. Amma həmişə özlərini karlığa qoydurlar”.

Ərdoğan bildirib ki, o məsələni BMT toplantısında da gündəmə gətirəcək.

Qeyd edək ki, “Lafarge”ın İŞİD terrorçularına maddi dəstək göstərdiyi təsdiq olunub. Fransanın kəşfiyyat xidməti də şirkətin İŞİD-ə dəstək göstərdiyindən xəbəri olub.

