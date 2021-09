Afət Fərmanqızıdan SƏRT REAKSİYA: "Ən kasıbı biz müğənnilərik"

“Bəzən nəsə paylaşanda mənə acıqları tutur. Məsələn, avtomobilin cilalama prosedurunu hədiyyə edirlər. Onun da qiyməti 2-3 min manatdır. Niyə pul verməliyəm? Reklam edib, paylaşıram. Eyni zamanda yükdaşıma şirkətini reklam edirəm, 1000 manat cibimdə qalır”.

Metbuat.az “sherg.az”a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri İnstaqramda canlı yayın zamanı müğənni Afət Fərmanqızı söyləyib. Sənətçi onu təhqir edənlərdən danışıb:

“Evi olmayan, evi olanı söyür. Allahın işidir zəlzələ olar, hamısı gedər. O nöqteyi-nəzərdən paylaşmamışam ki.. Kimin evi yoxdur ki? Ən kasıbı biz müğənnilərik, bəzilərinə üz tuturam, hamısına aid deyil. Bu nə pis adət-ənənədir? Qonşunun evini göstərmirəm ki, öz evimdir. Hələ ölkəyə qayıdım, bir təyyarə almışam, onu da göstərəcəm”.

A.Fərmanqızı həmkarı Manaf Ağayevin “Müğəninin metrodan istifadə etməsi doğru deyil. Deməzlər ki, bu nə gündədir ki, metro ilə gedir? Mən özümə o sözü dedizdirmərəm. Metro bizim üçün deyil" açıqlamasından da söz açıb:



“Xahiş edirəm, küyə getməyin. Dəyərli sənətkarımız M.Ağayeva qarşı bəzi səhifə adminləri qara PR kampaniyası təşkil ediblər. Bilirlər ki, Manafdan yazanda reytinq gələcək. Yalandan belə xəbərlər yazdırılıb ki, Manaf deyib, metroya minməyimiz ayıbdır. Qulağınızla eşitmədiyiniz sözə inanıb ədəbsizlik etməyin. Boş-boş sözlərə inanmayın. Biz müğənnilərin daşı ağırdır”.

Bu zaman prodüser Tarix Əliyev(Tolik) “Manafın dili yoxdur” sualını yazıb. A.Fərmanqızı bu şərhi cavabsız qoymayıb:

“Manafın İnstaqramdan başı çıxmır. O yalnız girib baxa bilir, nə statusu özü yazır, nə də foto paylaşır. Danışmağı özümə borc bildim. Onun bu çıxışımdan xəbəri yoxdur. Özümü pis günün dostu kimi görürəm. Kimin də xoşu gəlmir, xoş getdi.

Manafın dili var, ya yox, nə fərq edir? Kiməsə hesabat verəsi deyiləm. Tolik, söhbət sənin verilişində olub. Danışmaq da sənə yaraşır, məsələni aydınlaşdırmalısan. Əksəriyyət orada yazılanlara inanır.

Əzizlərim, müğənninin özündən eşitmədiyiniz sözlərə inanmayın. Güya Tolik haqda yalan xəbər çıxmır?

O qədər yazılır ki...Mənə də zəng edirlər ki, Manaf niyə elə deyib. Söyləyirəm ki, vallah belə deməyib. Tolik aləmi qatıb.

Sadəcə başqa verilişdə aparıcı bu mövzunu müzakirə edib. Orada da bir xalq artisti deyib ki, makiyajla metroya minmək olmaz. Manaf da onu dəstəkləyib. İndi bunu reytinq xatirinə paylaşırlar.

Manafa dedim, baş qoşma. O da söylədi ki, cavab vermədikcə belə olur. Tolikin verilişində olduğu üçün birinci o danışmalıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.