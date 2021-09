Yaponiyanın Baş naziri Suqa Yoşihide Şimali Koreyanın raket testlərinin ölkəsi üçün böyük təhdid olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, belə addımlar sülh və sabitlik üçün təhlükə yaradır. “Testlər heç bir halda bağışlanmaz” deyən hökumət başçısı, Pxenyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini pozduğunu bəyan edib.

Qeyd edək ki, Şimali Koreya iki gün əvvəl ballistik raketi sınaqdan keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.