Məşhur klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu sosial media hesabındakı paylaşımı ilə izləyicilərini kövrəldib.

Metbuat.az xəbər verir ki, musiqiçi "Instagram" profilində anası ilə fotosunu paylaşaraq, bu sözləri qeyd edib:

"Sən bizə həm ana, həm də ata oldun. Allah səni cənnətlə müjdələsin, anam. 20 il yataq xəstəsi olsan da, bizim üçün böyük bir dağ idin. 61 yaşın mübarək, ruhun şad olsun,Sidiqə anam".

Xatırladaq ki, ifaçının anası uzun sürən xəstəlikdən sonra bu ilin fevral ayında vəfat edib.





